 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Другое     02.02.2021 16:44

Журнал Lancet опубликовал результаты исследований вакцины от коронавируса «Спутник V»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  вакцина  коронавирус  COVID-19  Спутник V  исследование 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Известный медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сообщается, что исследование проводилось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Отмечается, что система контроля и мониторинга компании соответствует всем мировым стандартом. Исследование проводилось с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы.

В рамках исследования 14 964 участника были привиты вакциной, а 4902 получили плацебо. По результатам исследования установлено, что вакцина «Спутник V» обеспечивает 91,6-процентную эффективность от коронавируса.

Также отмечается, что вакцинация не привела к серьезным побочным эффектам, отмечались слабость и снижение жизненного тонуса на короткое время, симптоматика обычного гриппа, а также боль в вместе укола.

Отдельно отмечается, что испытания среди 2 тысяч человек в возрасте старше 60 лет показали, что вакцина «Спутник V» в этой возрастной группе также эффективна и хорошо переносится.

Среди участников исследования было зафиксировано 4 смертельных случая, однако установлено, что ни один из них не был связан с вакциной.

Через 21 день после введения первого компонента вакцины ни у одного из участников, получивших вакцину, не было отмечено умеренного или тяжелого течения заболевания коронавирусом. Среди получивших плацебо было выявлено 20 таких случаев. Таким образом, делается вывод, что вакцина показала свою 100-процентную эффективность против тяжелого течения заболевания COVID-19.

В тоже время авторы исследования отмечают, что на данный момент нельзя оценит,ь насколько долго вакцина «Спутник V» будет защищать вакцинированных от заражения коронавирусом. Исследования в этом направлении необходимо продолжить.

В заключение статьи результаты исследования прокомментировали профессор Ян Джонс из Университета Рединга и профессор Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, которые не принимали участия в исследовании. По мнению ученых, несмотря на критику российской вакцины за отсутствие прозрачности в испытаниях, приведенный материал ясно доказывает, что в исследовании вакцины был соблюден научный принцип, а значит российская вакцина «может присоединиться к борьбе за снижение заболеваемости COVID-19».

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил 11 августа. В начале сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот в рамках пострегистрационных испытаний. 15 декабря вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
вакцина  коронавирус  COVID-19  Спутник V  исследование 

Возврат к списку

Лента новостей

16:44 Другое Журнал Lancet опубликовал результаты исследований вакцины от коронавируса «Спутник V»

15:17 В России Первая партия вакцины от COVID-19 Центра Чумакова поступит в оборот в марте

14:33 Город (Москва и область) Еще 17 стартовых площадок включено в программу реновации

13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

12:27 Происшествия ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах России

Актуальные материалы

13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

09:26 Город (Москва и область) Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье

12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году

16:50 Город (Москва и область) В Москве открыли пятый флагманский центр «Мои документы»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru