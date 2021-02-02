2 февраля. Mossovetinfo.ru – Известный медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Сообщается, что исследование проводилось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Отмечается, что система контроля и мониторинга компании соответствует всем мировым стандартом. Исследование проводилось с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы.
В рамках исследования 14 964 участника были привиты вакциной, а 4902 получили плацебо. По результатам исследования установлено, что вакцина «Спутник V» обеспечивает 91,6-процентную эффективность от коронавируса.
Также отмечается, что вакцинация не привела к серьезным побочным эффектам, отмечались слабость и снижение жизненного тонуса на короткое время, симптоматика обычного гриппа, а также боль в вместе укола.
Отдельно отмечается, что испытания среди 2 тысяч человек в возрасте старше 60 лет показали, что вакцина «Спутник V» в этой возрастной группе также эффективна и хорошо переносится.
Среди участников исследования было зафиксировано 4 смертельных случая, однако установлено, что ни один из них не был связан с вакциной.
Через 21 день после введения первого компонента вакцины ни у одного из участников, получивших вакцину, не было отмечено умеренного или тяжелого течения заболевания коронавирусом. Среди получивших плацебо было выявлено 20 таких случаев. Таким образом, делается вывод, что вакцина показала свою 100-процентную эффективность против тяжелого течения заболевания COVID-19.
В тоже время авторы исследования отмечают, что на данный момент нельзя оценит,ь насколько долго вакцина «Спутник V» будет защищать вакцинированных от заражения коронавирусом. Исследования в этом направлении необходимо продолжить.
В заключение статьи результаты исследования прокомментировали профессор Ян Джонс из Университета Рединга и профессор Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, которые не принимали участия в исследовании. По мнению ученых, несмотря на критику российской вакцины за отсутствие прозрачности в испытаниях, приведенный материал ясно доказывает, что в исследовании вакцины был соблюден научный принцип, а значит российская вакцина «может присоединиться к борьбе за снижение заболеваемости COVID-19».
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил
11 августа. В начале сентября вакцина была выпущена
в гражданский оборот в рамках пострегистрационных испытаний. 15 декабря вакцинация от коронавируса началась
во всех регионах России.