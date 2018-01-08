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Город     08.01.2018 13:30

13 пунктов приема елок на переработку будут работать с 9 января по 1 марта - справка

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Теги:  Москва  елки  утилизация  пункты приема  справка 

Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. Пункты приёма ёлок для переработки в Москве по программе «Ёлочный круговорот 2018» будут работать с 9 января по 1 марта, сообщает портал открытых данных.
Всего московские власти организуют 13 пунктов по утилизации новогодних елей, которые будут переработаны в щепу и в дальнейшем станут основой растительного грунта.

По информации Департамента природопользования в 2016 году  в аналогичной акции было собрано 565 деревьев.

Справка ИА «Моссовет»: адреса Пунктов приёма на утилизацию деревьев по программе «Ёлочный круговорот 2018»

район Тёплый Стан -улица Островитянова, дом 10, строение 1
район Ясенево - Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2
район Савёлки - г. Зеленоград, Никольский проезд, дом 2
район Измайлово - посёлок Измайловская Пасека, дом 1
район Кузьминки - Кузьминская улица, дом 10, строение 1
район Хорошёво-Мнёвники - Таманская улица, дом 1
район Крылатское - Крылатская улица, дом 17, строение 8
район Покровское-Стрешнево - 5-й Войковский проезд, дом 2
район Бирюлёво Восточное - Липецкая улица, владение 5А
район Ивановское - улица Металлургов, дом 41, строение 1
район Вешняки - 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1
район Ясенево - Новоясеневский проспект, дом 1, строение 2
Мытищинский район, поселок Леспаркхоза Клязьминский, дом 1

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Теги: 
Москва  елки  утилизация  пункты приема  справка 

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