13 пунктов приема елок на переработку будут работать с 9 января по 1 марта - справка

Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. Пункты приёма ёлок для переработки в Москве по программе «Ёлочный круговорот 2018» будут работать с 9 января по 1 марта, сообщает портал открытых данных.

Всего московские власти организуют 13 пунктов по утилизации новогодних елей, которые будут переработаны в щепу и в дальнейшем станут основой растительного грунта.



По информации Департамента природопользования в 2016 году в аналогичной акции было собрано 565 деревьев.



Справка ИА «Моссовет»: адреса Пунктов приёма на утилизацию деревьев по программе «Ёлочный круговорот 2018»



район Тёплый Стан -улица Островитянова, дом 10, строение 1

район Ясенево - Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2

район Савёлки - г. Зеленоград, Никольский проезд, дом 2

район Измайлово - посёлок Измайловская Пасека, дом 1

район Кузьминки - Кузьминская улица, дом 10, строение 1

район Хорошёво-Мнёвники - Таманская улица, дом 1

район Крылатское - Крылатская улица, дом 17, строение 8

район Покровское-Стрешнево - 5-й Войковский проезд, дом 2

район Бирюлёво Восточное - Липецкая улица, владение 5А

район Ивановское - улица Металлургов, дом 41, строение 1

район Вешняки - 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1

район Ясенево - Новоясеневский проспект, дом 1, строение 2

Мытищинский район, поселок Леспаркхоза Клязьминский, дом 1