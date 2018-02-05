17 бань в 2018 году откроют в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья»

5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- 17 бань будет открыто в 2018 году в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба областного Минпотребрынка.



До пяти тысяч льготников ежемесячно посещают бани в Московской области. Стоимость разового посещения бани для них – от 100 рублей.



С начала реализации губернаторской программы «100 бань Подмосковья» уже введено в эксплуатацию 68 банных объектов. 15 января в Подольске начал работу банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева» на 350 мест.