15.03.2026 11:42

17 человек, из них 5 детей пострадали при столкновении двух трамваев в Москве

15 марта — Mossovetinfo.ru — При столкновении утром в воскресенье на дублере Волоколамского шоссе в Москве двух трамваев пострадали 17 человек, из них 5 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В результате ДТП пострадали 17 человек, из них 5 детей», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и что 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что один из двух трамваев сошел с рельсов.

Столкновение двух трамваев, следовавших по маршруту №6 произошло около 9:30 на улице Водников.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены специальной комиссией с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев, - сообщила пресс-служба метрополитена.

Также ТАСС, со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. сообщил, что причиной схода с рельсов одного из трамваев и его последующего столкновения с другим трамваем на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

13 марта утром АГН «Москва» сообщило, что «на ул. Свободы в районе д. 20 трамвай маршрута №6 сбил женщину».

