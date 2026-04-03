03.04.2026 18:21

В Москве предотвращен резонансный террористический акт — ФСБ России

Теги:  ФСБ России  теракт  предотвращение  разминирование 

3 апреля — Mossovetinfo.ru — ФСБ России в Москве предотвращен резонансный террористический акт, планировавшийся СБУ в отношении высокопоставленного руководителя правоохранительной системы, - сообщила ФСБ.

«В ходе проведения мероприятий по защите критически важных и стратегических объектов, обеспечению безопасности военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти, выявлен электроскутер, припаркованный возле входа в бизнес-центр, в багажнике которого находилось мощное самодельное взрывное устройство (далее - СВУ), закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.

СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра, идентифицировав его посредством организованного видеонаблюдения, что могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения», - говорится в сообщении.

«На месте происшествия взрывотехниками ФСБ России изъято СВУ, состоящее из 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества, поражающих элементов в виде болтов, гаек, управляемое посредством WiFi-реле системы «умный дом» и 4G-модема», - отмечается в сообщении ФСБ.

ТАСС сообщает, что в пятницу ФСБ показала видео разминирования электроскутера рядом с бизнес-центром в Москве, подорвать который дистанционно планировала СБУ для убийства одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Судя по кадрам, разминирование проводилось в темное время суток, в этой работе был задействован робот, бомба была извлечена из багажника электроскутера. Самодельное взрывное устройство состояло из приемника сигнала с блоком питания, заряда с готовыми поражающими элементами и электронного реле с источником питания.

ФСБ отмечает, что «аналогичная тактика противника применялась противником при совершении ДТА с применением СВУ, установленного на электросамокате, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов И.А., 1970 г.р., и его помощник-майор Поликарпов И.В., 1983 г.р.».

Также сообщается, что «следственной службой УФСБ России по г. Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 «Незаконные передача, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» с дальнейшей квалификацией по ч.2 ст.30, ст.205 «Террористический акт» УК РФ.

Организованы мероприятия по розыску лиц, причастных к закладке СВУ и привлечению их к уголовной ответственности».

Также в своем сообщении в пятницу «ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия иностранному государству, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание».

