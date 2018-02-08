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Город (Москва и область)     08.02.2018 14:19

17 и 18 марта вблизи избирательных участков в Москве пройдет ярмарочный фестиваль «Мос/Еда!»

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Теги:  Москва  Московская область  ярмарка  школьный референдум  УИК  избиратели  аудитория  явка 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Двухдневный ярмарочный фестиваль «Мос/Еда!» планируют провести власти Москвы в выходные, 17 и 18 марта. Более полутора тысяч фестивальных площадок будет размещено вблизи избирательных участков. «Это позволит привлечь большую аудиторию, в том числе тех, кто придет в воскресенье на выборы Президента России», - сообщили ИА «Моссовет» в Оргкомитете цикла мероприятий Московские сезоны.

 Также руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк полагает, что фестиваль «Мос/Еда!» позволит определить, какие продукты и из каких регионов должны быть представлены на ярмарках, начиная с апреля 2018 года.
«Для этого посоветуемся с горожанами, какие товары и из каких регионов должны быть представлены. Выборные выходные идеально для этого подходят. Будет большой поток людей. Они смогут посмотреть, попробовать максимально широкий набор продуктов и высказать свое мнение: какие из них на ярмарках предпочтительнее», – рассказал Немерюк, чьи слова приводятся в сообщении в Оргкомитета цикла мероприятий Московские сезоны.

 Напомним, что сегодня, 8 февраля 2018 года, на заседании Центральной избирательной комиссии предупредили главу Мособлизбиркома Ирину Коновалову о возможности выражения ей недоверия в связи с решением провести 18 марта «школьный референдум». «Школьный референдум» 18 марта в Подмосковье – отменен. 

В Москве около 3500 избирательных участков. В некоторых зданиях, как правило – в школах, размещается в день выборов несколько 3500 избирательных участков.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  ярмарка  школьный референдум  УИК  избиратели  аудитория  явка 

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