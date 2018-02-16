18 февраля на Манежной площади кузнецы установят четырехметровый арт-объект в виде весеннего солнца

16 февраля /Mososvetinfio.ru/ - - В заключительный день «Московской Масленицы» 18 февраля на Манежной площади в центре Москвы кузнецы установят четырехметровый арт-объект в виде весеннего солнца. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».



Участник проекта, один из кузнецов, проводящих на фестивале мастер-классы, Игорь Чижов, чьи слова приводятся в сообщении, сказал, что «высота арт-объекта - более четырех метров. Это большое весеннее солнце, вокруг которого крутятся ещё четыре кованых солнца, символизирующие четыре времени года: зиму, весну, лето и осень. Композиция украшена символами времён года: снежинками, птичками, цветами, листьями клёна».



Кузницы работают на Манежной площади, площади Революции, на Тверском бульваре и на Профсоюзной улице.