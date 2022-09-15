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Город (Москва и область)     15.09.2022 22:22

18 сентября в жилых домах Москвы начнут включать отопление

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Теги:  Москва  отопление 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - В воскресенье, 18 сентября, городские власти начнут пуск тепла в жилые дома, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства о чем информирует пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

В данный момент отопление включают по заявкам администраций социальных объектов.

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Теги: 
Москва  отопление 

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