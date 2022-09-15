18 сентября в жилых домах Москвы начнут включать отопление

15 сентября. Mossovetinfo.ru - В воскресенье, 18 сентября, городские власти начнут пуск тепла в жилые дома, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства о чем информирует пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.



В данный момент отопление включают по заявкам администраций социальных объектов.