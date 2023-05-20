20 и 21 мая 2023 года на ряде улиц в центре Москвы временно закроют Садовое кольцо и ряд улиц для транспорта - ЦОДД

18 мая — Mossovetinfo.ru — 20 и 21 мая на ряде улиц в центре Москвы временно закроют Садовое кольцо и ряд улиц для транспорта для проведения велогонки «Садовое кольцо» и «Московского весеннего велофестиваля», — сообщает ЦООД и просит воспользоваться городским транспортом для поездок по городу.



20 мая в связи с проведением «Зеленого марафона» будут закрыты:

— Софийская, Раушская, Космодамианская, Устьинская, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Лужнецкая, Фрунзенская набережные

— улицы Ильинка, Варварка, Балчуг, Новая и Старая площади

— Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Малый Устьинский мосты



21 мая в связи с проведением велогонки «Садовое кольцо» и «Московского весеннего велофестиваля» будут закрыты:

— Садовое кольцо

— съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал

— улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой

— проспект Академика Сахарова



Также 20 мая с 00:01 до окончания мероприятия будет временно недоступна парковка:

— на набережных в местах ограничений

— на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой

— от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова



