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Город (Москва и область)     18.05.2023 08:59

20 и 21 мая 2023 года на ряде улиц в центре Москвы временно закроют Садовое кольцо и ряд улиц для транспорта - ЦОДД

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Теги:  транспорт  Москва  перекрытия  улицы  велогонка  Садовое кольцо  Московский весенний велофестиваль  ЦООД 

18 мая — Mossovetinfo.ru — 20 и 21 мая на ряде улиц в центре Москвы временно закроют Садовое кольцо и ряд улиц для транспорта для проведения велогонки «Садовое кольцо» и «Московского весеннего велофестиваля», — сообщает ЦООД и просит воспользоваться городским транспортом для поездок по городу.

20 мая в связи с проведением «Зеленого марафона» будут закрыты:
— Софийская, Раушская, Космодамианская, Устьинская, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Лужнецкая, Фрунзенская набережные
— улицы Ильинка, Варварка, Балчуг, Новая и Старая площади
— Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Малый Устьинский мосты

21 мая в связи с проведением велогонки «Садовое кольцо» и «Московского весеннего велофестиваля» будут закрыты:
— Садовое кольцо
— съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал
— улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой
— проспект Академика Сахарова

Также 20 мая с 00:01 до окончания мероприятия будет временно недоступна парковка:
— на набережных в местах ограничений
— на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой
— от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова


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Карта места

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Теги: 
транспорт  Москва  перекрытия  улицы  велогонка  Садовое кольцо  Московский весенний велофестиваль  ЦООД 

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