 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     19.09.2025 17:59

20 и 21 сентября в центре Москвы изменится движение транспорта в связи с марафоном - схемы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московский марафон  садовое кольцо  Бульварное кольцо  транспорт  ограничения  20 сентября  21 сентября 

19 сентября — Mossovetinfo.ru — Московский марафон 2025 пройдет в центре столицы в субботу и воскресенье, 20 и 21 сентября, будут введены ограничения для движения транспорта, изменятся маршруты городского наземного транспорта.

Маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности города, в том числе сталинские высотки, Большой Театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и Храм Христа Спасителя.

20 сентября в субботу в 10 часов будет дан старт забега на 10 км
21 сентября, воскресенье, 9.00 - старт забега на 42,2 км

20 и 21 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.

В субботу, 20 сентября, будет временно закрыто движение для транспорта на следующих набережных и улицах Москвы:

с 05:00 до 12:30 на участках улицы Лужники (от дома 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной) и Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Фрунзенской набережной);
с 08:50 до 13:00 на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара;
с 09:00 до 13:00 в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади;
с 09:00 до 13:50 на набережных Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, а также на участках Смоленской и Лужнецкой;
с 09:00 до 14:00 на участках улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники.
Московский марафон, садовое кольцо, Бульварное кольцо, транспорт, ограничения, 20 сентября, 21 сентября


В воскресенье, 21 сентября, будет закрыто движение для машин с 03:00 до 17:30:
на улицах: Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная и Садовая-Каретная;
на набережных: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская; Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Берниковская, Подгорская, Устьинская и Раушская;
на бульварах: Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской и Цветной;
на мостах: Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Костомаровский и Малый Устьинский;
в переулках: Лубочный, Большой Путинковский и Костомаровский;
в проездах: Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский;
на площадях: Смоленская, Новая и Старая;
в тоннелях: Октябрьский и Маяковский.
Московский марафон, садовое кольцо, Бульварное кольцо, транспорт, ограничения, 20 сентября, 21 сентября

Изменения маршрутов транспорта на время проведения забега 21 сентября 
Московский марафон, садовое кольцо, Бульварное кольцо, транспорт, ограничения, 20 сентября, 21 сентября

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московский марафон  садовое кольцо  Бульварное кольцо  транспорт  ограничения  20 сентября  21 сентября 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:50 В мире Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели прагматичный, позитивный и конструктивный телефонный разговор - Синьхуа

17:59 Город (Москва и область) 20 и 21 сентября в центре Москвы изменится движение транспорта в связи с марафоном - схемы

20:15 Власть Путин не исключил отмены патентной системы для мигрантов - Миронов

11:37 Власть Путин внес в Совфед кандидатуру Гуцана в генпрокуроры России

10:59 В России Финансовым властям необходимо размягчить денежно-кредитную политику - Силуанов

Актуальные материалы

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

03:29 В мире Трамп заявил, что в следующий раз рассчитывает поговорить с Путиным «очень скоро»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru