Изменения маршрутов транспорта на время проведения забега 21 сентября



19 сентября — Mossovetinfo.ru — Московский марафон 2025 пройдет в центре столицы в субботу и воскресенье, 20 и 21 сентября, будут введены ограничения для движения транспорта, изменятся маршруты городского наземного транспорта.Маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности города, в том числе сталинские высотки, Большой Театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и Храм Христа Спасителя.20 сентября в субботу в 10 часов будет дан старт забега на 10 км21 сентября, воскресенье, 9.00 - старт забега на 42,2 км20 и 21 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.В субботу, 20 сентября, будет временно закрыто движение для транспорта на следующих набережных и улицах Москвы:с 05:00 до 12:30 на участках улицы Лужники (от дома 24, стр. 24 до Лужнецкой набережной) и Лужнецкой набережной (от улицы Лужники до Фрунзенской набережной);с 08:50 до 13:00 на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара;с 09:00 до 13:00 в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади;с 09:00 до 13:50 на набережных Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, а также на участках Смоленской и Лужнецкой;с 09:00 до 14:00 на участках улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники.В воскресенье, 21 сентября, будет закрыто движение для машин с 03:00 до 17:30:на улицах: Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная и Садовая-Каретная;на набережных: Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская; Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Берниковская, Подгорская, Устьинская и Раушская;на бульварах: Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной, Тверской и Цветной;на мостах: Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Костомаровский и Малый Устьинский;в переулках: Лубочный, Большой Путинковский и Костомаровский;в проездах: Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородский;на площадях: Смоленская, Новая и Старая;в тоннелях: Октябрьский и Маяковский.