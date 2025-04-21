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Город (Москва и область)     23.04.2025 07:13

23 апреля вечером будет временно закрыто движение для транспорта в Тверском районе Москвы (схема)

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Теги:  Москва  центр  Тверской район  транспорт  движение  перекрытие  мероприятие 

23 апреля — Mossovetinfo.ru — 23 апреля в Москве временно будет закрыто движение для транспорта в Тверском районе в период с 21:00 до окончания мероприятия, сообщают городские власти, ЦООД.

Ограничения продлятся с 21:00 до окончания мероприятия. Для движения закроют участки Тверской улицы: от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Нельзя будет проехать по улицам 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотный Ряд, Большой Никитской и съезду на Тверскую со стороны станции метро «Маяковская» (от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 на 1-й Тверской-Ямской улице). Кроме того, могут ненадолго остановить движение на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке.

Движение будет закрыто на:
— Тверской улице — от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая.
— 1-й Тверской-Ямской улице — от улицы Большая Садовая до улицы Гашека.
— Съезде на Тверскую улицу — со стороны станции метро «Маяковская» от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская.
— Моховой улице — от улицы Воздвиженка до улицы Тверская.
— Улице Охотный Ряд — от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка.
— Большой Никитской улице — от улицы Моховая до Романова переулка.

23 апреля закроют часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу. С 21:00 и до окончания мероприятия нельзя будет перейти через Тверскую улицу в районе станций метро «Тверская», «Пушкинская» и здания Центрального телеграфа, однако будут работать пешеходные переходы в районе станций метро «Охотный Ряд» и «Маяковская». Возможны изменения.
перекрытия, Москва, центр, 23 апреля
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

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Карта места

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Теги: 
Москва  центр  Тверской район  транспорт  движение  перекрытие  мероприятие 

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