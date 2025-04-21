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23.04.2025, 07:13
23 апреля вечером будет временно закрыто движение для транспорта в Тверском районе Москвы (схема)
23 апреля — Mossovetinfo.ru — 23 апреля в Москве временно будет закрыто движение для транспорта в Тверском районе в пе...
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Город (Москва и область)
23.04.2025, 06:43
До 27 градусов тепла ожидаются в Москве в среду 23 апреля
23 апреля — Mossovetinfo.ru — Днем в среду 23 апреля в Москве будет 25-27 градусов тепла, в ночь на четверг температура мо...
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Город (Москва и область)
21.04.2025, 08:52
До 27 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник 21 апреля
21 апреля — Mossovetinfo.ru — Днем в понедельник температура воздуха в городе составит 25-27 градусов тепла, переменна...