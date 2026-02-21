 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     23.02.2026 07:56

25 БПЛА, летевших на Москву, было перехвачено и уничтожено ПВО накануне с 14.00 до 23.00 мск

Теги:  День защитников Отечества  Путин  поздравление  Москва  столица  ПВО  БПЛА  Минобороны  Собянин 

23 февраля — Mossovetinfo.ru — В период с 14.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 25 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, , летевших на Москву. Об этом накануне в своем официальном информационном канале в трех сообщениях информировало Минобороны РФ. Это же количество в своих сообщениях указывал и мэр Москвы Сергей Собянин

Всего, по данным Минобороны, над территорией Московского региона в указанный период ПВО дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 БПЛА, а над территорией России - 237 БПЛА.

По данным Росавиации минувшей ночью вводились временные ограничения в работе аэропортов Самары, Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Пензы, Саратова, Ярославля и Калуги.

Президент России Владимир Путин сердечно поздравил всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил с Днём защитника Отечества, поблагодарил всех воинов России за доблестную службу. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Обновлено: в течение прошедшей ночи с 23.00 мск 22 февраля т.г. до 7.00 мск 23 февраля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - говорится в сообщении Минобороны.

x

Карта места

