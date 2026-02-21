Другие материалы
-
Город (Москва и область)
23.02.2026, 07:56
25 БПЛА, летевших на Москву, было перехвачено и уничтожено ПВО накануне с 14.00 до 23.00 мск
23 февраля — Mossovetinfo.ru — В период с 14.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 25 украинс...
-
Город (Москва и область)
22.02.2026, 08:38
Гололедица и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 22 февраля
22 февраля — Mossovetinfo.ru — Гололедица и температура до минус 3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 22 феврал...
-
Город (Москва и область)
21.02.2026, 07:58
От минус 3 до минус 1 градуса прогнозируют в столице днем 21 февраля
21 февраля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха от минус 3 до минус 1 градуса прогнозируется в столице днем 21 февра...