25 февраля в Москве стартует обучение городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Старт обучения волонтеров к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 будет дан в МГУУ Правительства Москвы 25 февраля. Об этом ИА «Моссовет» сообщили Центре «Мосволонтёр».

Ресурсный центр «Мосволонтёр» Комитета общественных связей города Москвы начнет обучение первой группы - около 250 будущих городских волонтёров.



Всего будет обучено около 6000 человек, в том числе через интерактивные игры, через общее и функциональное обучение, обучение на объектах, включая координацию болельщиков от станций метрополитена к стадиону, помощь в организации культурных площадок, встречи гостей и болельщиков на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, знакомство с основными достопримечательностями Москвы.



Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в Москве и еще в 10 российских городах с 14 июня по 15 июля.