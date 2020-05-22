22 мая, Mossovetinfo.ru - В Московской области 25 или 26 мая вновь начнут отключать отопление. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.



По прогнозам синоптиков, в Подмосковье в начале следующей недели ожидается потепление.



Как ранее сообщало ИА «Моссовет», в области из-за холодной погоды вновь начали подавать тепло в дома.