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Город (Москва и область)
26.05.2020, 09:59
Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
26 мая. Mossovetinfo.ru - 26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье. В Московской области электронные пропуска были отменены с 23 мая, но ранее выданные пропу...
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Город (Москва и область)
26.05.2020, 09:41
В Москве за сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество пациентов
26 мая. Mossovetinfo.ru – За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 8 033 пациента, что является новым суточным рекордом, сообщает оперативный штаб Москвы со ссылкой на заммэра Москвы ...
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Город (Москва и область)
26.05.2020, 09:36
26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье
26 мая. Mossovetinfo.ru - 26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье. В Московской области электронные пропуска были отменены с 23 мая, но ранее выданные пропу...