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Город (Москва и область)     26.05.2020 09:36

26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье

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Теги:  пропуск  Москва  Подмосковье 

26 мая. Mossovetinfo.ru - 26 мая заканчивается срок действия пропусков в Москву, выданных в Подмосковье.

В Московской области электронные пропуска были отменены с 23 мая, но ранее выданные пропуска действительны в Москве по 26 мая, включительно.

Пропуска для проезда по Москве оформляются на городских сервисах Правительства Москвы.

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Теги: 
пропуск  Москва  Подмосковье 

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