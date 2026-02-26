 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     27.02.2026 10:01

29 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены с 14.00 мск 26 февраля до 7.00 мск 27 февраля - Минобороны

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  БПЛА  атаки  СВО  Минобороны  аэропорты 

27 февраля — Mossovetinfo.ru — В период с 14.00 мск до 26 февраля до 7.00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА, летевших на Москву, сообщает Минобороны в своих официальных сообщениях.

Всего над регионами России в этот период перехвачено и уничтожено 315 БПЛА самолетного типа.

В столичном регионе накануне водились непродолжительные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, - сообщала Росавиация.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  БПЛА  атаки  СВО  Минобороны  аэропорты 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:01 Город (Москва и область) 29 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены с 14.00 мск 26 февраля до 7.00 мск 27 февраля - Минобороны

19:02 Город (Москва и область) Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву, - Собянин

15:01 Происшествия Заключен под стражу призывавший к убийствам сотрудников правоохранительных органов - УФСБ

07:16 Город (Москва и область) До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля

18:14 Город (Москва и область) Ресину присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы»

Актуальные материалы

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

13:20 В России Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость - Путин, награждение Героев

12:45 Власть ФСБ России сообщает об опасности использования Telegram

20:48 Общество 17 февраля в 2026 году начинается Китайский Новый год - огненной лошади

20:39 Общество Особенно много негатива из-за процессов концентрации приезжих в Москве и Подмосковье - ФАДН

05:58 В России Роскомнадзор полностью ограничил доступ к WhatsApp*

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru