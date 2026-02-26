Другие материалы
Город (Москва и область)
27.02.2026, 10:01
29 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены с 14.00 мск 26 февраля до 7.00 мск 27 февраля - Минобороны
27 февраля — Mossovetinfo.ru — В период с 14.00 мск до 26 февраля до 7.00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачен...
Город (Москва и область)
26.02.2026, 19:02
Уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву, - Собянин
26 февраля — Mossovetinfo.ru — В четверг, 26 февраля, силами ПВО Минобороны в течение часа, уничтожено шесть беспилотн...
Город (Москва и область)
26.02.2026, 07:16
До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля
26 февраля — Mossovetinfo.ru — До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля, также «желтый» ур...