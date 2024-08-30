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Город (Москва и область)
02.09.2024, 07:46
2 сентября – последний день подачи заявлений для голосования бумажным бюллетенем в Москве
2 сентября — Mossovetinfo.ru — Получить бумажный бюллетень на Выборах в Мосгордуму можно только на участке по месту ...
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Город (Москва и область)
01.09.2024, 08:21
Беспилотник повредил техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода - Собянин
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Одиннадцатый беспилотник, летевший в ночь на 1 сентября на Москву, в результате падени...
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Город (Москва и область)
30.08.2024, 10:43
Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября - МЖД
30 августа — Mossovetinfo.ru — Рижский вокзал в Москве откроется после реконструкции в воскресенье, 1 сентября. Об эт...