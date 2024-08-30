2 сентября – последний день подачи заявлений для голосования бумажным бюллетенем в Москве

2 сентября — Mossovetinfo.ru — Получить бумажный бюллетень на Выборах в Мосгордуму можно только на участке по месту постоянной регистрации. Такой способ голосования будет доступен тем, кто до 18.00 2 сентября подаст заявление о включении в соответствующий список избирателей, сообщает ИА МОССОВЕТ.



Сделать это можно на mos.ru. Для этого в разделе «Личные документы» каталога услуг нужно выбрать услугу «Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах 6–8 сентября 2024 года».



Кроме того, есть возможность подать заявление об отказе в участии в электронном голосовании и дистанционном электронном голосовании в территориальную избирательную комиссию по месту регистрации до 18.00 2 сентября, лично обратившись с паспортом.



Избиратели не подавшие заявление об отказе в участии в электронном голосовании и дистанционном электронном голосовании смогут на избирательном участке в день выборов 6,7,8 сентября голосовать через электронный терминал.