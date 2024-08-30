 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     02.09.2024 07:46

2 сентября – последний день подачи заявлений для голосования бумажным бюллетенем в Москве

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  выборы  бумажный бюллетень  заявление  ДЭГ  электронное голосование  терминал 

2 сентября — Mossovetinfo.ru — Получить бумажный бюллетень на Выборах в Мосгордуму можно только на участке по месту постоянной регистрации. Такой способ голосования будет доступен тем, кто до 18.00 2 сентября подаст заявление о включении в соответствующий список избирателей, сообщает ИА МОССОВЕТ.

Сделать это можно на mos.ru. Для этого в разделе «Личные документы» каталога услуг нужно выбрать услугу «Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах 6–8 сентября 2024 года».

Кроме того, есть возможность подать заявление об отказе в участии в электронном голосовании и дистанционном электронном голосовании в территориальную избирательную комиссию по месту регистрации до 18.00 2 сентября, лично обратившись с паспортом.

Избиратели не подавшие заявление об отказе в участии в электронном голосовании и дистанционном электронном голосовании смогут на избирательном участке в день выборов 6,7,8 сентября голосовать через электронный терминал.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  выборы  бумажный бюллетень  заявление  ДЭГ  электронное голосование  терминал 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:46 Город (Москва и область) 2 сентября – последний день подачи заявлений для голосования бумажным бюллетенем в Москве

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

16:42 В мире 85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война

08:21 Город (Москва и область) Беспилотник повредил техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода - Собянин

08:07 Происшествия Системой ПВО за ночь ликвидировано десять БПЛА – Собянин

Актуальные материалы

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru