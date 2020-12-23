23 декабря. Mossovetinfo.ru - Ряд улиц в Москве будет перекрыт в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года в связи с проведением праздничного фейерверка, сообщается на едином транспортном портале Москвы.



В период с 23:30 31 декабря и до 00:15 1 января будут перекрыты для движения транспорта Большой Москворецкий мост от Болотной до Москворецкой улицы, Москворецкая улица от улицы Варварка до Москворецкой набережной, площадь Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, Москворецкая набережная от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушская набережная от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста, Кремлевская набережная от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Софийская набережная от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста, улица Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста и улица Ильинка от Новой площади до Красной площади.



Кроме того, в период с 00:40 до 01:10 1 января будут перекрыты для движения транспорта улица Федосьино на участке от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда №518, улица Кадырова на участке от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, Физическая улица на участке от Калужского шоссе до Солнечной улицы, Центральная улица на участке от дома 26 до Солнечной улицы и Озерная аллея на участке от Центрального проспекта до дома 5 строения 2 по Георгиевскому проспекту.