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Город (Москва и область)     29.01.2021 22:04

31 января ряд станций метро, улиц, территорий в центре Москвы закроют для пешеходов

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Теги:  Москва  центр  Александровский сад  Охотный ряд  Театральная  Площадь Революции  Кузнецкий мост  Лубянка  Китай-город  улицы  закрытие  пешеходы  транспорт  метро 

29 января, Mossovetinfo.ru - В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях в воскресенье 31 января 2021 года в этот день в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов, говорится в Официальном сообщении ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ.

"Кроме этого, с 08.00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город", - также отмечается в сообщении.

"Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", - сообщает ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ.

В сообщении отмечается, что "столичная полиция предупреждает, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной".

Ранее МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в Москве.

Карта перекрытий и ограничений, вводимых в центре Москвы 31 января:


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Карта места

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Теги: 
Москва  центр  Александровский сад  Охотный ряд  Театральная  Площадь Революции  Кузнецкий мост  Лубянка  Китай-город  улицы  закрытие  пешеходы  транспорт  метро 

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