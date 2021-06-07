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Город (Москва и область)     07.06.2021 17:07

32 пункта вакцинации от Covid‑19 заработали в МФЦ Подмосковья

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  МФЦ  прививочные пункты  Подмосковье  Московская область 

7 июня. Mossovetinfo.ru — В 32 многофункциональных центрах (МФЦ) Московской области открылись пункты вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Сообщается, что предварительно записываться на прививку не нужно, посетители МФЦ могут сделать прививку одновременно с получением госуслуг.

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник с соблюдением всех требований и с обязательным медицинским контролем.

В феврале и марте в 25 МФЦ Подмосковья действовали временные центры вакцинации. Теперь количество прививочных пунктов расширено, они будут работать в постоянном режиме.

Всего на территории Московской области действует более 200 пунктов вакцинации от коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  МФЦ  прививочные пункты  Подмосковье  Московская область 

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