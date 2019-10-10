10 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве планируют реализовать 342 идеи, которые были поданы москвичами в рамках краудсорсинг-проекта «Электронный дом», сообщается на портале mos.ru.
В рамках краудсорсинг-проекта «Электронный дом» проходило обсуждение развития одноименного сервиса, которые помогает жильцам управлять многоквартирным домом.
Всего в обсуждении приняли участие более 11 тысяч человек. Было подано около 2 тысяч различных идей по темам «Функциональность проекта», «Жизненные ситуации. Квартира», «Жизненные ситуации. Дом» и «Жизненные ситуации. Двор».
Сообщается, что ряд внесенных предложений будет реализован в сервисе уже в следующем году.
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