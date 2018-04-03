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Город (Москва и область)     03.04.2018 12:52

34 дома начнут строить в рамках программы реновации в 2018 году

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Теги:  реновация  жилье  строительство  переселение  программа реновации  снос пыти 

3 апреля. Mossovetinfo.ru - 34 дома начнут строить по программе реновации в 2018 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.

Это 7 тысяч 54 квартиры или более 470 тысяч квадратных метров жилья. Всего для программы реновации в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы в 2018-2020 годах планируется завершить проектирование и строительство еще 73 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году также будет введено более 30 домов, куда переселят участников программы реновации.

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Карта места

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Теги: 
реновация  жилье  строительство  переселение  программа реновации  снос пыти 

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