35 тысяч человек посетят Общегородской выпускной в Парке Горького - Ракова

17 июня, Mossovetinfo.ru - Общегородской выпускной в нынешнем, 2022 году, начнется 25 июня в 20:00 и продлится до 6:00 следующего дня, планируется, что его посетят 35 тысяч человек. Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих.



Главная тема общегородского выпускного в Парке Горького в этом году - «Первый свободный полет», сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приведены на сайте горадминистрации.



На главной сцене и десятках площадок, в том числе – интерактивных, пройдут музыкальные концерты, шоу, театрализованные представления. В полночь для выпускников запустят праздничный салют, а завершится мероприятие дискотекой.



«Планируем организовать все так, чтобы этот выпускной стал одним из самых запоминающихся событий в жизни», - сказала А.Ракова.