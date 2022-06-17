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Город (Москва и область)     17.06.2022 10:34

35 тысяч человек посетят Общегородской выпускной в Парке Горького - Ракова

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Теги:  Москва  выпускной  Парк Горького  Анастасия Ракова  Ракова 

17 июня, Mossovetinfo.ru - Общегородской выпускной в нынешнем, 2022 году, начнется 25 июня в 20:00 и продлится до 6:00 следующего дня, планируется, что его посетят 35 тысяч человек. Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих.

Главная тема общегородского выпускного в Парке Горького в этом году - «Первый свободный полет», сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приведены на сайте горадминистрации.

На главной сцене и десятках площадок, в том числе – интерактивных, пройдут музыкальные концерты, шоу, театрализованные представления. В полночь для выпускников запустят праздничный салют, а завершится мероприятие дискотекой.

«Планируем организовать все так, чтобы этот выпускной стал одним из самых запоминающихся событий в жизни», - сказала А.Ракова.

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Карта места

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Теги: 
Москва  выпускной  Парк Горького  Анастасия Ракова  Ракова 

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