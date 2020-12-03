3 декабря в Москве откроют памятник 6-й дивизии народного ополчения

3 декабря. Mossovetinfo.ru - 3 декабря в Москве откроют памятник 6-й дивизии народного ополчения. Шестая дивизия народного ополчения Дзержинского района Москвы формировалась в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта (ул. Образцова, дом 15) в начале июля 1941 года и тогда же покинула Москву. 6-я дивизия НО Дзержинского района. - полностью погибла в окружении. Переименована в 160 сд 26.09.41 г.



Писатель Константин Симонов, который во время войны был фронтовым корреспондентом, так описывает свою встречу с 6-й дно 23-го июля 1941 года на Смоленщине: "В следующей деревне мы встретили части одной из московских ополченских дивизий, кажется, шестой. Помню, что они тогда произвели на меня тяжелое впечатление. Впоследствии я понял, что эти скороспелые июльские дивизии были в те дни брошены на затычку, чтобы бросить сюда хоть что-нибудь и этой ценой сохранить и не растрясти по частям тот фронт резервных армий, который в ожидании следующего удара немцев готовился восточнее, ближе к Москве, - и в этом был свой расчет. Но тогда у меня было тяжелое чувство. Думал: неужели у нас нет никаких других резервов, кроме вот этих ополченцев, кое-как одетых и почти не вооруженных? Одна винтовка на двоих и один пулемет. Это были по большей части немолодые люди по сорок, по пятьдесят лет. Они шли без обозов, без нормального полкового и дивизионного тыла - в общем, почти что голые люди на голой земле. Обмундирование - гимнастерки третьего срока, причем, часть этих гимнастерок была какая-то синяя, крашеная. Командиры их были тоже немолодые люди, запасники, уже давно не служившие в кадрах. Всех их надо было еще учить, формировать, приводить в воинский вид. Потом я был очень удивлен, когда узнал, что эта ополченская дивизия буквально через два дня была брошена на помощь 100-й и участвовала в боях под Ельней".



Рядом с памятником, находящемся в Екатерининском парке, - Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил и - СУ-24 и ракетные комплексы . территория музея вооруженных сил.