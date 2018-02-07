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Город (Москва и область)
07.02.2018, 15:22
К концу 2018 года Московская область планирует выйти «на 100% самообеспечение по овощам»
7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Выйти к концу 2018 года на полное самообеспечение овощной продукцией запланировано в Московской области. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на министра сельского хоз...
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Город (Москва и область)
07.02.2018, 15:08
Moody's изменило прогноз по кредитному рейтингу Московской области со «стабильного» на «позитивный»
7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по кредитному рейтингу Московской области со «стабильного» на «позитивный», что ...
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Город (Москва и область)
07.02.2018, 14:42
На ВДНХ идет демонтаж «Шоу-рума квартир по Программе реновации»
7 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - На центральной аллее ВДНХ проводится плановый демонтаж «Шоу-рума квартир по Программе реновации» в связи с завершением работы этой экспозиция, сообщили ИА «Моссовет» в ...