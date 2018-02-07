40 тематических ярмарок, посвященных Масленице, пройдут с 9 по 18 февраля в Подмосковье

7 февраля / Mossovetinfo.ru / - - С 9 по 18 февраля в Подмосковье начнут свою работу 40 тематических ярмарок, посвященных Масленице. Масленичные гуляния пройдут в 28 муниципалитетах, сообщает пресс-служба Минпотребрынка Московской области со ссылкой на руководителя министерства.



«С 9 по 18 февраля в Подмосковье начнут свою работу 40 тематических ярмарок, посвященных Масленице, а это порядка 1600 торговых «точек» для реализации местной продукции. Посетителей ярмарок ждут качественные товары по доступным ценам, фермерская продукция, гастрономия, товары повседневного спроса, товары народных промыслов, ремесленного дела, сувенирная продукции, изделия из верблюжьей шерсти, подарки ручной работы и многое другое», – сообщает министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.



Для жителей Подмосковья и гостей на ярмарочных гуляниях подготовлена насыщенная развлекательная программа.