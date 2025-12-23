430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Портал mos.ru сообщил о размещении свыше 430 инструкций, охватывающих различные сферы городской жизни. Особого внимания заслуживает проект «Зима в Москве», который предлагает жителям и гостям столицы широкий выбор мероприятий.



В рамках проекта «Зима в Москве» проходят крупнейшие зимние фестивали: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы» и «Новый год как в кино!» в кинопарке «Москино», проводятся специальные акции и мероприятия для участников СВО и их семей, открыты пункты сбора гуманитарной помощи. На портале есть инструкции о том, как посетить мероприятия проекта и как их организовать.



Также инструкции помогают с информацией о мерах социальной поддержки и способах ее получения, позволяют получить, найти всю информацию об образовании и здравоохранении в Москве.



В рамках проекта «Музеи - детям» школьники и учащиеся столичных колледжей могут бесплатно посетить более 115 площадок: музеев, галерей и выставочных залов.



Портал подготовил подробную памятку для москвичей и гостей столицы с важной информацией о том как как ориентироваться в метро и наземном транспорте, где остановиться и как действовать в экстренных ситуациях, адреса туристических информационных центров, перечень аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, сведения о работе городского транспорта и о достопримечательностях города.



Подраздел «Инструкции для удобной жизни в Москве» находится в разделе «Помощь».