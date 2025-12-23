 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     25.12.2025 08:32

430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  инструкции  портал  Зима в Москве 

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Портал mos.ru сообщил о размещении свыше 430 инструкций, охватывающих различные сферы городской жизни. Особого внимания заслуживает проект «Зима в Москве», который предлагает жителям и гостям столицы широкий выбор мероприятий.

В рамках проекта «Зима в Москве» проходят крупнейшие зимние фестивали: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы» и «Новый год как в кино!» в кинопарке «Москино», проводятся специальные акции и мероприятия для участников СВО и их семей, открыты пункты сбора гуманитарной помощи. На портале есть инструкции о том, как посетить мероприятия проекта и как их организовать.

Также инструкции помогают с информацией о мерах социальной поддержки и способах ее получения, позволяют получить, найти всю информацию об образовании и здравоохранении в Москве.

В рамках проекта «Музеи - детям» школьники и учащиеся столичных колледжей могут бесплатно посетить более 115 площадок: музеев, галерей и выставочных залов.

Портал подготовил подробную памятку для москвичей и гостей столицы с важной информацией о том как как ориентироваться в метро и наземном транспорте, где остановиться и как действовать в экстренных ситуациях, адреса туристических информационных центров, перечень аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, сведения о работе городского транспорта и о достопримечательностях города.

Подраздел «Инструкции для удобной жизни в Москве» находится в разделе «Помощь».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  инструкции  портал  Зима в Москве 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

17:39 В России Президент РФ призвал укреплять институты федерализма, поддерживать точки роста регионов

10:32 Происшествия При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС и проверяемое лицо

22:02 Мнения Рейтинг позитивных и негативных событий уходящего 2025 года от лидера СР Миронова

19:49 Город (Москва и область) На хлебозаводе «Звёздный» на 60 дней приостановлена работа ряда производств

Актуальные материалы

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru