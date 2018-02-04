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Город     04.02.2018 10:00

4 февраля в Подмосковье ожидается местами очень сильный снег ветер до 15-20 м/с - МЧС

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Теги:  Московская область  МЧС  погода  метель  гололед 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – МЧС московской области рекомендует быть осторожными в связи с сильным, местами очень сильным снегом и ветром с порывами до 20 м/с.

«В ближайшие один-два часа и до конца суток 4 февраля в Московской области ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Московской области.

Аналогичные сообщения в воскресенье жители Подмосковья получают от МЧС на мобильные телефоны через оповещение по СМС, сообщает корреспондент ИА "Моссовет".

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Карта места

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Теги: 
Московская область  МЧС  погода  метель  гололед 

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