4 февраля в Подмосковье ожидается местами очень сильный снег ветер до 15-20 м/с - МЧС

4 февраля. Mossovetinfo.ru – МЧС московской области рекомендует быть осторожными в связи с сильным, местами очень сильным снегом и ветром с порывами до 20 м/с.



«В ближайшие один-два часа и до конца суток 4 февраля в Московской области ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Московской области.



Аналогичные сообщения в воскресенье жители Подмосковья получают от МЧС на мобильные телефоны через оповещение по СМС, сообщает корреспондент ИА "Моссовет".