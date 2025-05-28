4 июня — Mossovetinfo.ru — 5 и 6 июня будет временно ограничено движение транспорта на некоторых улицах Москвы из-за мероприятий Курбан-байрам. Московские властиВ Правительстве Москвы сообщают, что движение для транспорта будет временно закрыто на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах.до 11:00 6 июня ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. 6 июня с 00:01 до 11:00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Кроме того, на этих участках будет запрещена парковка с 00:01 5 июня до окончания мероприятия.С 00:01 до 12:00 6 июня ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки «Парк Победы». Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181.В период с 04:00 до 11:00 6 июня нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. С 05:00 до 08:00 будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы.Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.Московская Соборная мечеть (м. Проспект мира, Выползов пер. д.7). Начало праздничной молитвы - в 07:00.Историческая мечеть (м.Новокузнецкая, Третьяковская, Большая Татарская ул. д.28, стр. 1). Начало праздничной молитвы - в 07:00.Мемориальная мечеть «Шухада» на Поклонной горе (ул. Минская д.2Б). Начало праздничной молитвы - в 7:00.Правительство Москвы предоставляет специальную площадку для совершения праздничной молитвы Курбан-байрам:Центр технических видов спорта (район Печатники, станция Курьяново МЦД-2, Проектируемый проезд 4294). Начало праздничной молитвы - в 7:00.Подробно с адресами площадок можно ознакомиться на официальном сайте ДУМ МО.Адреса площадок для проведения ритуального заклания жертвенных животных в дни мусульманского праздника Курбан-байрам в Московской области:Чеховский г.о. дер. Венюково схз владение 10 стр 1 (экоферма)г.о. Чехов, дер. Чепелево, ул. Центральная 65г.о. Чехов, ст. Столбовая, ул. Мира, вл. 16г.о. Домодедово, село Ям, за в/ч, Мясной дворг.о. Домодедово, дер. Старосьяново, д.4 (ферма)г.о. Домодедово, дер. Купчинино, Бойняг.о. Коломна, с. Городец, фермерское хозяйствог.о. Щёлково, рабочий посёлок Монино, ферма "Псарьки"г. Ст. Купавна, ул. Мичурина 77, фермерское хозяйствог.о. Щелково, дер. Большие Жеребцы, СПК «Ромашка».Раменский г.о., дер. Захариха, ул. Старомосковская, д. 57Рузский г.о., дер. Марс, д. 40