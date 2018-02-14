5 тысяч рублей для всех жителей Московской области старше 70 лет предложил единовременно выплатить губернатор

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Осуществить за счет средств дополнительных доходов бюджета единовременную выплату по 5 тысяч рублей для всех жителей Московской области старше 70 лет предложил Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона в среду 14 февраля.



«Я предлагаю вместе с депутатами из дополнительных, заработанных областью средств сделать специальную выплату и уже в первом полугодии дать ее всем пенсионерам старше 70 лет. Единовременно каждый из них, а это 700 тысяч человек, получит 5 тысяч рублей. Эти деньги человек сможет направить туда, куда считает нужным», - сказал Воробьев.