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Город (Москва и область)     14.02.2018 12:39

5 тысяч рублей для всех жителей Московской области старше 70 лет предложил единовременно выплатить губернатор

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Теги:  Московская область  Подмосковье  Воробьев  отчет  пенсионеры  выплаты 

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Осуществить за счет средств дополнительных доходов бюджета единовременную выплату по 5 тысяч рублей для всех жителей Московской области старше 70 лет предложил Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона в среду 14 февраля.

«Я предлагаю вместе с депутатами из дополнительных, заработанных областью средств сделать специальную выплату и уже в первом полугодии дать ее всем пенсионерам старше 70 лет. Единовременно каждый из них, а это 700 тысяч человек, получит 5 тысяч рублей. Эти деньги человек сможет направить туда, куда считает нужным», - сказал Воробьев.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  Воробьев  отчет  пенсионеры  выплаты 

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