26 декабря. Mossovetinfo.ru – 70 процентов пассажиров МЦД едут из Московской области, 30% - из Москвы, сообщает АГН Москва со ссылкой на главу департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.



По словам Ликсутова, запуск МЦД и тарифные решения позволили снизить нагрузку примерно на 20 станциях метро. Пассажиры из области с помощью МЦД стали пользоваться проезжать дальше пересадочных станций, которыми пользовались раньше. В частности, Ликсутов отметил, что разгрузились станции метро «Фили» и «Окружная».



Ранее сообщалось, что с момента запуска первых двух маршрутов МЦД, они перевезли 15,5 миллиона пассажиров.



Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».