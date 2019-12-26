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Город (Москва и область)     26.12.2019 11:51

70% пассажиров МЦД едут из Московской области

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Теги:  МЦД  пассажиропоток  Московская область  Москва 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – 70 процентов пассажиров МЦД едут из Московской области, 30% - из Москвы, сообщает АГН Москва со ссылкой на главу департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.

По словам Ликсутова, запуск МЦД и тарифные решения позволили снизить нагрузку примерно на 20 станциях метро. Пассажиры из области с помощью МЦД стали пользоваться проезжать дальше пересадочных станций, которыми пользовались раньше. В частности, Ликсутов отметил, что разгрузились станции метро «Фили» и «Окружная».

Ранее сообщалось, что с момента запуска первых двух маршрутов МЦД, они перевезли 15,5 миллиона пассажиров.

Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».


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Теги: 
МЦД  пассажиропоток  Московская область  Москва 

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