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Город (Москва и область)     01.11.2022 10:22

7 ноября в Москве отметят целым рядом патриотических мероприятий

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Теги:  Собянин  День народного единства  Парад Победы  Ночь искусств 

1 ноября, Mossovetinfo.ru - День народного единства, а также 81-ю годовщину Парада Победы 1941 года, которая состоится . Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно важны для каждого из нас. День народного единства и годовщину Парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну", – написал мэр.

"Одним из главных событий выставки станет демонстрация исторического фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который в 1942 г. с триумфом прошел по экранам всего мира", - сообщил мэр Москвы.

Также с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный Музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. На платформе инсталляции «Белорусский вокзал» гости увидят зенитку и вагон-теплушку. Внутри вагона и на перроне пройдут театрализованные сцены проводов ополченцев.

Также в блоге мэра сообщается, что на ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль «День народного единства, а 4 ноября - пройдет традиционная акция «Ночь искусств», которая будет посвящена Году культурного наследия народов России.

Фото: - блог Собянина


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Теги: 
Собянин  День народного единства  Парад Победы  Ночь искусств 

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