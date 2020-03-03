3 марта. Mossovetinfo.ru – В международный женский день 8 марта проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья будет бесплатным для женщин, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Собянин сообщил, что о решении сделать такой подарок женщинам он договорился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.



8 марта женщины смогут бесплатно проехать не только на наземном общественном транспорте и в метро, но и на пригородных электричках, кроме «Аэроэкспрессов».