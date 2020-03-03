3 марта. Mossovetinfo.ru – В международный женский день 8 марта проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья будет бесплатным для женщин, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Собянин сообщил, что о решении сделать такой подарок женщинам он договорился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
8 марта женщины смогут бесплатно проехать не только на наземном общественном транспорте и в метро, но и на пригородных электричках, кроме «Аэроэкспрессов».
14:54 Город (Москва и область) Мемориальную доску Юрию Лужкову установят на 3-й Тверской-Ямской улице
14:47 Город (Москва и область) 8 марта женщины Москвы и Подмосковья смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
13:57 В России В России упростят получение субсидий на оплату ЖКХ
13:32 Город (Москва и область) Больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, примет больничный комплекс в Коммунарке
13:01 Власть Власти Москвы не принимали решений об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года