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Город (Москва и область)     02.12.2020 03:10

9053 человек умерли в Москве от коронавируса с начала пандемии

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Теги:  Москва  коронавирус  штаб  статистика 

2 декабря. Mossovetinfo.ru - Число умерших от коронавируса в Москве превысило 9 тысяч. Всего умерли 9053 человека. В Москве за сутки умерли 75 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в столице.

Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

Рекордный прирост заболеваемости в Москве был зафиксирован 27 ноября, когда в столице за сутки коронавирусом заболели 7 918 человек.

Накануне стало известно, что от COVID умерла Ирина Антонова, президент ГМИИ имени Пушкина, возглавлявшая музей 52 года.

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года.

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Теги: 
Москва  коронавирус  штаб  статистика 

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