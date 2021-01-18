Другие материалы
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Город (Москва и область)
18.01.2021, 10:10
«Аэроэкспресс» 19-21 января временно отменит ряд поездов в аэропорт Шереметьево
18 января. Mossovetinfo.ru – С 19 по 21 января, а также с 28 по 31 января, компания «Аэроэкспресс» временно отменит ряд поездов до аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Аэро...
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Город (Москва и область)
18.01.2021, 09:11
Шесть домов передадут под заселение по реновации в I квартале 2021 года
18 января. Mossovetinfo.ru – В первом квартале 2021 года под заселение по программе реновации передадут шесть домов, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москв...
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Город (Москва и область)
18.01.2021, 08:04
Московские школьники с 18 января возвращаются к очному обучению
14 января. Mossovetinfo.ru – Московские школьники с 1 по 11 класс с 18 января вернулись к очному обучению. Указ об этом ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин. Транспортные карты школьников, д...