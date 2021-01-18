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Город (Москва и область)     18.01.2021 10:10

«Аэроэкспресс» 19-21 января временно отменит ряд поездов в аэропорт Шереметьево

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Теги:  Аэроэкспресс  изменение расписания  отмена поездов 

18 января. Mossovetinfo.ru – С 19 по 21 января, а также с 28 по 31 января, компания «Аэроэкспресс» временно отменит ряд поездов до аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Аэроэкспресса».

Ряд поездов, отправляющихся в вечернее время, будет отменен в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Кроме того, еще ряд рейсов проследует с незначительными отклонениями от графика.

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Карта места

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Теги: 
Аэроэкспресс  изменение расписания  отмена поездов 

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