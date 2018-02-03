«Аэрофлот» в «Шереметьево» из-за погодных условий изменил расписание 48 рейсов

3 февраля. Mossovetinfo.ru – В связи с неблагоприятными метеоусловиями «Аэрофлот» внес изменения в расписание рейсов на 3 февраля 2018 года изменение на 48 рейсов, сообщает корреспондент ИА «Моссовет» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте аэропорта «Шереметьево».



Также, по данным «Яндекс.Расписание» в Шереметьево задержано 53 рейса.

По информации Гидрометцентра России 4-5 февраля в большинстве областей Центрального федерального округа также ожидаются неблагоприятные погодные условия.



По информации Гидрометцентра России 4-5 февраля в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается сильный снег, мокрый снег, на юге 4 февраля дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. 4 февраля температура воздуха -10...-3°, в южной половине округа 0...5°, 5 февраля температура -15...-8°, на востоке -7...-2°.