18 июня. Mossovetinfo.ru – В День памяти и скорби в Москве пройдут акции «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь», посвященные Великой Отечественной войне, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Акция «Линия памяти» пройдет в парке «Музеон». Она начнется 21 июня в 19:00 показом концертов и спектаклей, посвященных первым дням войны. В 22:00 будет зажжена первая свеча из 1418 – по одной за каждый день войны. В рамках акции пройдут также музыкально-поэтический марафон «Живая память» и кинопоказ. Завершится акция «Линия памяти» 22 июня в 23:30.



В Александровском саду пройдет акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В ней примут участие представители молодежных, общественных и ветеранских объединений и патриотических клубов. Акция начнется в 03:00 утра 22 июня. В 04:00 утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны после чего состоится возложение цветов к Могиле неизвестного солдата в котором примет участе рота почетного караула. После чего пройдет минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.