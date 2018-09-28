28 сентября. Mossovetinfo.ru – Очередная, четвертая в текущем году, акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 4 по 6 октября, сообщает портал mos.ru.
Участники акции смогут посетить около 50 городских предприятий и технопарков, узнать об их работе, о том, как и какую продукцию они производят, познакомиться с оборудованием и производственными процессами.
Посетители смогут узнать, как печатают книги и журналы, как производят лимонад и мороженное, познакомиться с производством мебели, увидеть, как производят электронные чипы и метки, посетить мастер-классы по авиаконструированию и беспилотной технике, увидеть, как работают 3D-принтеры, узнать о синтезе ДНК, освоить авиатренажер. Посетить все экскурсии и мастер-классы можно по предварительной записи.
Акции «День без турникетов» проводятся на московских предприятиях с 2012 года. Численность предприятий, открывающих свои двери всем желающим, и москвичей, принимающих в них участие, постоянно растет. В предыдущей акции, которая прошла в конце августа – начале сентября, приняли участие около 50 городских предприятий, которые за три дня посетили около 15 тысяч человек.
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