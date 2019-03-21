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Город (Москва и область)     21.03.2019 08:27

Экскурсии по 11 крупнейшим промышленным предприятиям пройдут в Москве

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Теги:  акции  Открой Москву  промышленность  экскурсии 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Акция «Открой#Моспром» впервые пройдет в Москве с 28 по 30 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В рамках акции москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить экскурсии по 11 крупнейшим московским промышленным предприятиям с наибольшими объемами производства.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цель акции – сформировать у молодежи устойчивый интерес к промышленности, в целях создания устойчивого кадрового потенциала для столичных предприятий.

Свои двери для посетителей откроют предприятия космической, научно-исследовательской и пищевой отраслей. Посетителям расскажут об истории предприятий, особенностях производства, покажут какие технологии и оборудование используются настоящий момент, проведут мастер-классы.

Всего запланировано около 70 экскурсий продолжительностью около часа. В течение года планируется провести еще несколько подобных акций.


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Карта места

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Теги: 
акции  Открой Москву  промышленность  экскурсии 

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