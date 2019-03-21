21 марта. Mossovetinfo.ru – Акция «Открой#Моспром» впервые пройдет в Москве с 28 по 30 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках акции москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить экскурсии по 11 крупнейшим московским промышленным предприятиям с наибольшими объемами производства.
Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цель акции – сформировать у молодежи устойчивый интерес к промышленности, в целях создания устойчивого кадрового потенциала для столичных предприятий.
Свои двери для посетителей откроют предприятия космической, научно-исследовательской и пищевой отраслей. Посетителям расскажут об истории предприятий, особенностях производства, покажут какие технологии и оборудование используются настоящий момент, проведут мастер-классы.
Всего запланировано около 70 экскурсий продолжительностью около часа. В течение года планируется провести еще несколько подобных акций.
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