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Город (Москва и область)     17.05.2020 12:20

Андрей Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений с 18 мая

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Теги:  Андрей Воробьев  Московская область  ограничения 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Губернатор Москвоской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о готовности региона начать 18 мая частичный выход из режима ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

По словам Воробьева, для того, есть три условия, выполнение которых позволит региону начать частичное снятие ограничений. Во-первых, коэффициент распространения инфицирований должен быть меньше единицы, во-вторых, должен быть достаточный уровень тестирования, а также порядка 50% коек для зараженных коронавирусом должны быть свободны.

«Скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», - заявил губернатор Подмосковья.

Воробьев, также добавил, что открыть все сразу невозможно, речь идет о возобновлении работы промышленных и перерабатывающих предприятий, а также о возобновлении работы на строительных объектах.

На 17 мая в Подмосковье выявлено 27 369 случаев заболевания. Вылечились 3088 человека, умерли – 268 человек.


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Теги: 
Андрей Воробьев  Московская область  ограничения 

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