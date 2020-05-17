17 мая. Mossovetinfo.ru – Губернатор Москвоской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о готовности региона начать 18 мая частичный выход из режима ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.



По словам Воробьева, для того, есть три условия, выполнение которых позволит региону начать частичное снятие ограничений. Во-первых, коэффициент распространения инфицирований должен быть меньше единицы, во-вторых, должен быть достаточный уровень тестирования, а также порядка 50% коек для зараженных коронавирусом должны быть свободны.



«Скорее всего, по всем трем показателям будем соответствовать к понедельнику», - заявил губернатор Подмосковья.



Воробьев, также добавил, что открыть все сразу невозможно, речь идет о возобновлении работы промышленных и перерабатывающих предприятий, а также о возобновлении работы на строительных объектах.



На 17 мая в Подмосковье выявлено 27 369 случаев заболевания. Вылечились 3088 человека, умерли – 268 человек.