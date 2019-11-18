18 ноября. Mossovetinfo.ru – Аномально высокое атмосферное давление ожидается в Москве к концу рабочей недели, сообщает центр погоды «Фобос».



Уже в начале недели атмосферное давление превышает норму почти на 10 миллиметров ртутного столба. А в четверг-пятницу по прогнозам синоптиков давление вырастет до 768-770 миллиметров ртутного столба. Подобные значения фиксируются в Москве всего несколько раз в столетие.



Вместе с повышением давления, в Москве ожидается и приход морозов. Если в начале недели температура в Москве в дневное время будет подниматься до +6°, то уже в среду температура начнет понижаться, а к концу недели температуры станут минусовыми даже в дневное время. При этом осадков в Москве не ожидается.