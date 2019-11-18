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Город (Москва и область)
18.11.2019, 12:49
Голосование по проекту Бирюлевской линии метро началось в «Активном гражданине»
18 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвященное проекту строительства Бирюлевской линии метро. Участникам голосования предстоит ответить н...
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Город (Москва и область)
18.11.2019, 11:53
Аномально высокое давление ожидается в Москве во второй половине недели
18 ноября. Mossovetinfo.ru – Аномально высокое атмосферное давление ожидается в Москве к концу рабочей недели, сообщает центр погоды «Фобос». Уже в начале недели атмосферное давление превышае...
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Город (Москва и область)
18.11.2019, 09:53
В Москве завершился самый длинный сезон велопроката
18 ноября. Mossovetinfo.ru – Самый длинный сезон велопроката завершился в Москве, сообщается на портале mos.ru. Сезон длился с 20 апреля до 17 ноября – почти семь месяцев. Столь долгим сезон ...