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Город (Москва и область)     21.01.2021 16:38

Ансамбль Рижского вокзала стал памятником архитектуры

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Теги:  Рижский вокзал  объекты культурного наследия  памятники архитектуры 

21 января. Mossovetinfo.ru – Ансамбль Рижского вокзала в Москве получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается на портале mos.ru.

В ансамбль входят здание самого вокзала и примыкающее к нему здание бывшего Музея транспорта. Здание вокзала было построено в 1899 году в псевдорусском стиле. В конце 20-х годов прошлого века к нему пристроили здание Музея транспорта, также выполненное в псевдорусском стиле.

Полученный охранный статус запрещает сносить здания ансамбля, а любая реконструкция возможно только по согласованию со специалистами Мосгорнаследия.

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Карта места

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Теги: 
Рижский вокзал  объекты культурного наследия  памятники архитектуры 

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