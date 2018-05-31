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Город (Москва и область)     31.05.2018 15:26

Археологи Москвы определили в находке 20-летней давности самогонный аппарат XVII века

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Теги:  археология  находки 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Московские археологи определили назначение медного сосуда, найденного при раскопках в районе Гостиного двора более 20 лет назад – это оказался самогонный аппарат XVII века, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Медный сосуд был обнаружен при раскопках в 1996 году, в нем находился один из самых больших кладов, найденных при раскопках в Москве – более 95 тысяч монет. Также рядом с кувшином была обнаружена серебряная утварь.

То, что найденный медный сосуд является частью старинного самогонного аппарата стало ясно после того, как выявилось его сходство с частью подобного самогонного аппарата, найденного в 2014 году при раскопках в первом русском заполярном городе Мангазея. Там был обнаружен схожий медный сосуд, снабженный крышкой-паросборником и двумя пароотводными трубками.


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Теги: 
археология  находки 

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