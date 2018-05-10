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Город (Москва и область)     10.05.2018, 13:08

Археологи нашли створку иконки-мощевика в центре Москвы

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Теги:  археология 

10 мая. Mossovetinfo.ru – Археологи нашли в Лучниковом переулке створку иконки-мощевика. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Находка была обнаружена в ходе проведения работ по благоустройству. Створка сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Собянин отметил, что, возможно, створку потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем.


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Карта места

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Теги: 
археология 

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