10 мая. Mossovetinfo.ru – Археологи нашли в Лучниковом переулке створку иконки-мощевика. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Находка была обнаружена в ходе проведения работ по благоустройству. Створка сделана в технике литья из медного сплава в 15-16 веках. Собянин отметил, что, возможно, створку потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем.