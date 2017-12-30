30 декабря. Mossovetinfo.ru – Новогоднюю архитектурно-художественную подсветку включат в Москве в субботу, 30 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.



Подсветку включат на зданиях, строениях и сооружениях в 16:15, она будет работать в темное время суток до 2 января. На фасадах зданий можно будет увидеть снежинки, елочки, новогодние подарки и надписи «С Новым годом!».



Для подсветки будут использованы 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.