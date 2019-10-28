28 октября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 26 октября застройщик начал снос зданий XVIII века в 3-м Кадашевском переулке, сообщается на сайте движения «Архнадзор».



Здания являются частью усадьбы Зубковых – Загрязкиных. Главный дом усадьбы был построен во второй половине XVIII века, однако, по мнению специалистов может включать еще более древние части. При этом строения усадьбы не имеют статуса объекта культурного наследия.



В тот же день, 26 октября снос был приостановлен активистами «Архнадзора» и инспектором Мосгорнаследия, который был вызван активистами на место сноса. Однако на следующий день застройщик и подрядчик возобновили снос здания. Сегодня, 28 октября снос вновь был остановлен активистами при помощи полиции и депутата Мосгордумы от округа Якиманка Елены Шуваловой.



В сообщении указано, что снос зданий незаконен, так как у застройщика нет необходимых документов, кроме того зона работ не была огорожена, не установлен и обязательный информационный щит.



«Архнадзор» намерен и дальше держать ситуацию под контролем и настаивать на сохранении исторических зданий.