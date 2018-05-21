21 мая. Mossovetinfo.ru – Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов столичного метеобюро.



По данным синоптиков, в понедельник 21 мая в Москве зафиксировано давление в 1009 милибар. Предыдущий рекорд для 21 мая был зафиксирован в 1979 году и составил 1008,9 милибар.



По прогнозам, во вторник 22 мая атмосферное давление в Москве также будет повышенным, однако вряд ли превысит рекордное значение.