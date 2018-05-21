Другие материалы
-
Город (Москва и область)
21.05.2018, 13:24
Единый билет свяжет метро, МЦК и МЦД
21 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют создать новый единый билет, который позволит интегрировать поезда МЦД с метрополитеном и МЦК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра ст...
-
Город (Москва и область)
21.05.2018, 12:27
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности
21 мая. Mossovetinfo.ru – Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов столичного метеобюро. По данным синоптиков, в понедел...
-
Город (Москва и область)
21.05.2018, 12:23
В Москве появится более 300 новых парковочных мест
21 мая. Mossovetinfo.ru - Свыше 300 парковочных мест будет организовано благодаря изменению схемы движения на ряде столичных улиц. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Места появятс...