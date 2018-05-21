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Город (Москва и область)     21.05.2018, 12:27

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности

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Теги:  атмосферное давление  рекорды  погода 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Атмосферное давление в Москве побило рекорд 39-летней давности, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов столичного метеобюро.

По данным синоптиков, в понедельник 21 мая в Москве зафиксировано давление в 1009 милибар. Предыдущий рекорд для 21 мая был зафиксирован в 1979 году и составил 1008,9 милибар.

По прогнозам, во вторник 22 мая атмосферное давление в Москве также будет повышенным, однако вряд ли превысит рекордное значение.


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Теги: 
атмосферное давление  рекорды  погода 

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