4 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедширй август стал рекордным по количество солнечных часов в Москве в XXI веке, сообщает портал «Метеоновости».



Синоптики сообщают, что в прошедшем августе в Москве было 352 солнечных часа. До этого рекордным был август 2015 года, когда в столице зафиксировали 325 солнечных часов.



Всего за лето в Москве было зафиксировано 882 солнечных часа. Это восьмой результат с начала века.