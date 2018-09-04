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Город (Москва и область)     04.09.2018 13:26

Август 2018 года в Москве стал самым солнечным в XXI веке

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Теги:  погода  рекорды 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедширй август стал рекордным по количество солнечных часов в Москве в XXI веке, сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики сообщают, что в прошедшем августе в Москве было 352 солнечных часа. До этого рекордным был август 2015 года, когда в столице зафиксировали 325 солнечных часов.

Всего за лето в Москве было зафиксировано 882 солнечных часа. Это восьмой результат с начала века.


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Карта места

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Теги: 
погода  рекорды 

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