4 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедширй август стал рекордным по количество солнечных часов в Москве в XXI веке, сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики сообщают, что в прошедшем августе в Москве было 352 солнечных часа. До этого рекордным был август 2015 года, когда в столице зафиксировали 325 солнечных часов.
Всего за лето в Москве было зафиксировано 882 солнечных часа. Это восьмой результат с начала века.
14:48 Город (Москва и область) Семь избирательных участков на выборах мэра Москвы могут открыть раньше для бойцов Росгвардии
14:24 В России Официальный курс доллара на 5 сентября вырос на 52,9 копейки
13:33 Город (Москва и область) В Москве продлили купальный сезон
13:26 Город (Москва и область) Август 2018 года в Москве стал самым солнечным в XXI веке
12:34 Город (Москва и область) Тверская улица в День города станет пешеходной
10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября
13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство
12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн