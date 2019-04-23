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Город (Москва и область)     23.04.2019 08:16

Автопоток из области в Москву уменьшится на 12 тысяч машин в день после запуска первых МЦД - власти

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Теги:  МЦД  Максим Ликсутов  дороги 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежедневный поток автомобилей из области в Москву в первый год после запуска первых Московских центральных диаметров может сократиться на 12 тысяч машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Сокращение потока автомобилей произойдет в связи с тем, что поездка на поезде вдвое сократит время в пути, по сравнению с поездкой на автомобиле.

Первые МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. МЦД будут интегрированы в транспортную систему города. Их график работы будет синхронизирован с графиком работы метро: с 05:30 утра до 01:00 ночи, оплатить проезд можно будет картой «Тройка», с МЦД можно будет совершить пересадку на МЦК и метро. Интервалы движения поездов на МЦД в часы пик составят 5-6 минут.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  Максим Ликсутов  дороги 

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