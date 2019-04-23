23 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежедневный поток автомобилей из области в Москву в первый год после запуска первых Московских центральных диаметров может сократиться на 12 тысяч машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.



Сокращение потока автомобилей произойдет в связи с тем, что поездка на поезде вдвое сократит время в пути, по сравнению с поездкой на автомобиле.



Первые МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года. МЦД будут интегрированы в транспортную систему города. Их график работы будет синхронизирован с графиком работы метро: с 05:30 утра до 01:00 ночи, оплатить проезд можно будет картой «Тройка», с МЦД можно будет совершить пересадку на МЦК и метро. Интервалы движения поездов на МЦД в часы пик составят 5-6 минут.