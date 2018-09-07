7 сентября. Mossovetinfo.ru – Специально к празднованию Дню города в Московском зоопарке подготовили бесплатные авторские экскурсии, сообщается на официальном сайте зоопарка.



Посетители узнают о редких животных, о природоохранной деятельности зоопарка, а также о том, как в ней можно принять участие.



Три маршрута авторских экскурсий были отобраны из более чем 40 вариантов, предложенных волонтерами после обучения в «Школе экскурсовода московского зоопарка».