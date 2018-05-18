Другие материалы
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Город (Москва и область)
18.05.2018, 12:54
Велопарад пройдет в Москве 20 мая
18 мая. Mossovetinfo.ru – Очередной московский велопарад пройдет 20 мая на Садовом кольце в Москве в рамках Единого дня велопарадов. Велопарад стартует в 12 часов дня от Просп...
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Город (Москва и область)
18.05.2018, 12:11
Автовокзалы, метро и стадионы в Москве готовы к ЧМ-2018
18 мая. Mossovetinfo.ru – Московские автовокзалы, стадионы и метрополитен готовы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу департамента...
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Город (Москва и область)
18.05.2018, 11:41
Мастер-классы и квесты для детей пройдут на Тверской площади в рамках «Рыбной недели»
18 мая. Mossovetinfo.ru – Мастер-классы по приготовлению рыбных блюд и квесты на морскую тематику пройдут на Тверской площади в рамках фестиваля «Рыбная неделя». В рамках мастер-к...