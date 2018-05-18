18 мая. Mossovetinfo.ru – Московские автовокзалы, стадионы и метрополитен готовы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости , со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.





Все объекты, которые будут задействованы во время ЧМ-2018 оборудованы системами безопасности, ведется работа по аттестации сотрудников службы безопасности метрополитена, утверждена дополнительная оценка уязвимости пяти московских автостанций. Составлены паспорта безопасности стадионов «Лужники» и «Спартак», которые примут матчи ЧМ-2018. Также составлены паспорта безопасности тренировочных стадионов ЦСКА и ФК «Строгино». В ближайшее время будут запущены в эксплуатацию системы безопасности тренировочного поля № 10 в Лужниках и тренировочного поля на базе ЦСКА в поселки Ватутинки.





Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата примут 12 стадионов в 11 городах страны. В Москве матчи ЧМ-2018 пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак». «Лужники» станут главным стадионом чемпионата – на этой арене пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финальный матч турнира.