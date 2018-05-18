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Город (Москва и область)     18.05.2018, 12:11

Автовокзалы, метро и стадионы в Москве готовы к ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  спорт  безопасность 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Московские автовокзалы, стадионы и метрополитен готовы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Все объекты, которые будут задействованы во время ЧМ-2018 оборудованы системами безопасности, ведется работа по аттестации сотрудников службы безопасности метрополитена, утверждена дополнительная оценка уязвимости пяти московских автостанций. Составлены паспорта безопасности стадионов «Лужники» и «Спартак», которые примут матчи ЧМ-2018. Также составлены паспорта безопасности тренировочных стадионов ЦСКА и ФК «Строгино». В ближайшее время будут запущены в эксплуатацию системы безопасности тренировочного поля № 10 в Лужниках и тренировочного поля на базе ЦСКА в поселки Ватутинки.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата примут 12 стадионов в 11 городах страны. В Москве матчи ЧМ-2018 пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак». «Лужники» станут главным стадионом чемпионата – на этой арене пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финальный матч турнира.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  спорт  безопасность 

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